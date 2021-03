Kradl pivo v supermarketu

V policejní cele skončil po krádeži 32letý muž z Mostu. Ten byl v podvečerním čase v jednom mosteckém supermarketu, kde si v oddělení s nápoji měl vzít přepravku s 20 lahvemi piva a balení s šesti plechovkami stejného moku. Lup nezaplatil a ani ho nijak neskrýval. Vyšel s ním vstupem do prodejny a následně zamířil k východu. Krádež byla odhalena pracovníky tamní ostrahy a ti podezřelého zadrželi a následně předali přivolané policii. Muž jevil známky požití alkoholu a policisté u něj provedli dechovou zkoušku. V dechu měl 3,5 promile alkoholu. Vyšetřovatel mostecké policie nyní muže obvinil z trestného činu krádeže. Za krádež byl již v minulosti odsouzen k nepodmíněnému trestu, který vykonal v roce 2019. Muž uvedl, že ten den notně popíjel a to, že by kradl, si vůbec nepamatuje. Obviněný je stíhán na svobodě.