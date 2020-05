Kradl v nouzovém stavu

Okresní soud v Mostě uvalil koncem minulého týdne vazbu na 23letého muže z Mostu. Ten se v lednu vrátil z vězení a opět kradl, navíc v době nouzového stavu. Čtyřikrát navštívil v mostecké části Zahražany rodinné domy, jednou zahrádku a měl krást i v obchodě. Vyšetřovatel ho obvinil ze zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody a státnímu zástupci podal podnět k vazebnímu stíhání. Za tuto trestnou činnost může obviněný počítat až s osmiletým trestem odnětí svobody.

Již v březnu měl Mostečan v zahrádkářské kolonii v obci na Mostecku u jedné ze zahrádek prostřihnout otvor v drátěném oplocení a následně se měl násilím vloupat do kůlny, ze které měl odcizit pilu, křovinořez, kabel a brusku, vše v hodnotě devět tisíce korun. V polovině dubna měl obviněný vniknout na pozemek rodinného domu a tam ze zahradního domku měl odcizit různé nářadí. Koncem měsíce vnikl na zahradu dalšího domu poté, co překonal plot. Následně se dostal oknem do domu, ze kterého měl odnést jízdní kolo, kufry s nářadím, kytary a další věci, vše za 80 tisíc korun. Ve stejný měsíc měl odcizit zboží v supermarketu. Chytila ho ostraha prodejny a předala policii.

Začátkem května v jiné ulici opět přelezl oplocení a na dvorku objevil elektro kolo v hodnotě 24 tisíc korun, kterého se zmocnil. Posledním jeho počinem bylo vniknutí na oplocenou zahradu u domu minulý týden kolem 06. hodiny ranní. Doma byl majitel, který zrovna vstával, a z okna uviděl venku nevítaného hosta a zamířil k němu. Neznámý ze stříšky pískoviště ulomil dřevěnou tyč, kterou měl zaútočit na poškozeného. Ten útok vykryl a nakonec vetřelce zpacifikoval spolu se sousedem a zadržel ho do příjezdu policie. Z odcizených věcí policisté zajistili některé nářadí, lup obviněný údajně rozprodal.