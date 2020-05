Známe TOP turistické cíle v kraji i neobjevené skvosty Česka 2020

Zámek Jezeří, rozhledna Jedlová a Archeoskanzen Březno u Loun, to jsou tři dosud neobjevené skvosty našeho kraje, které agentura CzechTourism zařadila mezi čtyřicet dva tipů z celé země. Jsou to jedinečné turistické destinace – hrady, zámky, kláštery či muzea – v různých koutech českých a moravských regionů, které by rády přitáhly větší pozornost, než jaké se jim dostávalo doposud. Také známe nejnavštěvovanější místa Česka za rok 2019.

Mezi top cíle v celé České republice za rok 2019 se zařadil Podkrušnohorský zoopark v Chomutově, Pravčická brána a soutěsky. K deseti nejnavštěvovanějším v Ústeckém kraji potom patří kromě oblíbených cílů v srdci NP České Švýcarsko a chomutovského zooparku ještě další dvě zoologické zahrady v Děčíně a Ústí nad Labem a Památník Terezín. Nejvýraznější úspěch v návštěvnosti zaznamenal Ústecký kraj v rámci celé republiky v kategorii přírodních cílů, kde obsadil osm z deseti nejoblíbenějších míst. Opět se jedná o lokality Českého Švýcarska, jako je Pravčická brána, soutěsky, Mezná, Gabrielina stezka ad.

Pro letošní rok vybral CzechTourism z každého regionu tři cíle do seznamu Neobjevených skvostů Česka. Z našeho kraje se jedná o rozhlednu Jedlová, Státní zámek Jezeří a Archeoskanzen Březno u Loun. „Všechny tři cíle jsou atraktivní, přitom neprávem trochu stranou hlavního zájmu. Třeba Jedlová a okolní Lužické hory jsou v bezprostřední blízkosti Českého Švýcarska, a přitom se jedná o stále trochu neobjevený kus divoké přírody. Za sebe bych ještě seznam doplnil o dva cíle, a to hornické památky v Krušnohoří zapsané na seznam UNESCO a vojenskou pevnost Terezín, která stojí ve stínu památníku, přitom se jedná o historický a architektonický unikát,“ doplnil Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana pro cestovní ruch.

Na výběru destinací spolupracovala agentura CzechTourism s kraji České republiky a všechny jsou také publikovány na portálu kudyznudy.cz.