Celkem 15 kusů balení s kořenící směsí skončilo v batohu 29letého muže z Litvínova. Ten v jednom mosteckém supermarketu, kam přišel koncem srpna dopoledne, si ještě mezi regály ukryl do svého batohu zboží a poté prošel přes pokladny, aniž by za zboží zaplatil. Skončil u ostrahy a následně na policejním oddělení. Už v minulosti kradl a byl za to odsouzen. Lup byl zajištěn a vrácen zpět prodejně. Policisté Litvínovanu sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu krádeže.