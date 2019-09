Městská knihovna Most pořádá Podzimní burzu knih, časopisů a hudebních nosičů. Za výhodné ceny si můžete přijít nakoupit od pondělí 9. do soboty 14. září v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 10 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin. V pátek a v sobotu kus za 5 Kč!Burza se koná v přízemí knihovny v místnosti 128.