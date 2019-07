Kradl v recepci

Muž ve věku 46 let z Litvínova čelí obvinění z přečinu krádeže. Obviněný měl v jednom ubytovacím zařízení, kde sám bydlel, vniknout do recepce a odtud měl odcizit mobilní telefony, příruční pokladnu a další věci, vše v hodnotě 4 tisíce korun. Na druhý den zamířil do nedalekého supermarketu a tam si měl do batohu ukrýt 30 kusů čokolád stejné značky v hodnotě 1 900 korun. Lup mu nevyšel, ostraha prodejny podezřelého na místě při odchodu zadržela. Policie zajistila jeden mobil v jedné zastavárně. Muži za krádeže hrozí až tříletý trest odnětí svobody, za majetkový delikt byl již v minulosti odsouzen.