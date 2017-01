Kradl žiletky třikrát po sobě

Policie v Litvínově sdělila podezření ze spáchání přečinu krádeže 31letému muži z Litvínova Ten navštívil v průběhu jednoho dne třikrát stejnou tamní prodejnu, kde měl krást drogistické zboží. Do obchodu zavítal ráno kolem osmé a odcizil několik balení žiletek v hodnotě 2 250 korun. Podruhé do prodejny přišel kolem půl páté odpoledne. Měl jiné oblečení a s sebou přivedl dítě předškolního věku. Z regálů vzal opět balení žiletek za 1 880 korun. Když do prodejny přišel znovu ve večerních hodinách, z regálu vzal též žiletky a zubní pastu, vše za 1 250 korun. Ve třetím případě byl zadržen pracovníky prodejny. Lup vrátil a po krátkém přetahování s personálem utekl i s malým dítětem. Policie muže zakrátko vypátrala v jedné litvínovské ulici na základě popisu. Muž už v minulosti kradl a byl za to odsouzen. Jak s předešlým lupem naložil, policii nesdělil.