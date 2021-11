Kradli lízátka ve velkém

Na zlodějskouvýpravu se kolem 04. hodiny ranní vydala dvojice nenechavců. Ti se měli za použití násilí vloupat do jednoho prodejního stánku před mosteckým supermarketem, do kterého následně vnikli. Měli políčeno na peníze, ty tam ovšem nenašli a tak vzali zavděk lízátky a popcornem. Policisté krátce po krádeži vypátrali jednoho z dvojice, který měl u sebe pytel s lupem. Ten hlídka zajistila a podezřelý putoval do policejní cely. Nyní policisté z obvodního oddělení Most sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 36letému muži z Chomutovska a 37letému Mostečanovi. Mladšímu, který byl již za krádež odsouzen a z výkonu trestu se vrátil loni, hrozí až tříletý trest odnětí svobody, Mostečanovi o rok méně.