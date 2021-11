Kradli prázdné lahve

S odcizenými pivními lahvemi mířili do obchodu, tam ale nedorazili

Dva muži ve věku 30 a 33 let, mladší z Mostu a druhý z Berounska, vyrazili minulý týden v odpolední době na lup do jednoho obchodu v Mostě. Po překonání třímetrové zídky z areálu měli dle policie odcizit dvanáct přepravek s celkem 240 kusů prázdných lahví v hodnotě 1 900 korun. Lup si ukryli do křoví a dvě přepravky s lahvemi zpeněžili v jedné prodejně. Když na druhý den vyrazili opět do obchodu s částí lupu, byli na ulici přistiženi strážníky. Oba muži byli následně převezeni na policejní oddělení, kde si převzali záznam o sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže ve zkráceném přípravném řízení. Oba byli již v minulosti odsouzeni a za tento počin jim může soud uložit až tříletý trest odnětí svobody. Zbytek lupu byl nalezen ukrytý nedaleko poškozeného objektu.