Podvodníci stále útočí

Scénáře se se ve své podstatě opakují. V případech „falešného bankéře“ jsou poškození kontaktováni neznámou osobou, která se přestavuje jako pracovník banky, mnohdy na tento hovor kvůli zvýšení důvěryhodnosti navazuje telefonát s údajným policistou, který potvrdí „napadení“ účtu a že se celou záležitostí policie skutečně zabývá.… Poškození jsou poté naváděni k výběru nebo převodu finančních prostředků na jiný účet či ke vkladu do bitcoinmatu…. Někdy je převod peněz proveden přímo pachatelem přes vzdálený přístup do počítače poškozeného, poškození k takovému přístupu dávají svolení.

Banky tímto způsobem nikdy neřeší bankovní transakce, tedy takto ani nenavádí k převodu či výběru finančních prostředků! Kdyby byly vaše peníze v ohrožení, tak banka sama zareaguje a učiní další opatření Občané, prověřujte si informace vyplývající z obdobných hovorů a napřímo kontaktujte bankovní ústav, kde máte uloženy finanční prostředky! Opatrnost je na místě, pachatelé mnohdy volají z telefonních čísel, která vypadají jako reálná telefonní čísla bank či Policie ČR!

Obdobně stejné scénáře policisté zaznamenávají i u nabídek investic do kryptoměny. Lidé vyhledají nabídku, mnohdy využijí registračního formuláře, který naleznou na internetu. Často se u těchto nabídek objevují veřejně známá jména s dovětkem jejich výdělku touto cestou. Zmiňovaní lidé však s tím nemají co do činění. Následně se jim ozve údajný specialista s nabídkou pomoci dokončení registrace, v mnoha případech „kupující“ umožní „specialistovi“ vzdálený přístup do svého počítače a tím i možnost převodu finančních prostředků.

Společným prvkem a zároveň nebezpečím u těchto obdobných scénářů je zdánlivá věrohodnost. Apelujeme na občany, aby byli velmi obezřetní při podobných nabídkách a následných hovorech a nereagovali na ně. V žádném případě nesdělujte k Vaší osobě žádné citlivé údaje ani bezpečností údaje z Vaší platební karty, nebo přístupové údaje k online bankovnictví. Buďte velmi opatrní i při různých investičních nabídkách, zejména těch, které jsou anonymní cestou spojeny se získáváním citlivých a dalších údajů o Vás.

Oznámení o podezřelém jednání můžete učinit prostřednictvím linky 158 nebo na jakékoliv policejní služebně. Rychlá reakce z Vaší strany je v těchto případech na místě. Policistům doložte jakýkoliv případný důkazní materiál, který by mohl pomoci k odhalení pachatele a navrácení Vašich financí. Může se jednat o nahraný hovor, příp. jakoukoliv jinou komunikaci s pachatelem.

Několik případů z posledních týdnů:

„Falešný bankéř“

V polovině října telefonicky kontaktoval ženu z Teplic neznámý muž. Představil se jako pracovník banky a poškozenou přesvědčil, že se někdo pokusil „napadnout“ její účet a že věc již řeší policie. Po chvíli ženu telefonicky kontaktoval údajný policista, „jistý“ nadporučík z kriminální policie, a potvrdil poškozené, že „napadením“ jejího účtu se skutečně zabývá. Dodal, že věc se musí řešit rychle. V dalším hovoru poškozená již komunikovala s údajným pracovníkem banky, který ji přiměl k výběru peněz a převodu přes bitcoinmat na jiný účet. Žena, kterou k postupu telefonicky naváděl „bankovní specialista“, vložila ve více vkladech do bitcoinmatu celkem 200.000 korun. Následně byl „specialista“ již nekontaktní. Peníze už žena neviděla…

Další poškozenou byla žena středního věku, kterou koncem října kontaktoval neznámý muž jakožto pracovník banky. Poškozené sdělil, že její finanční prostředky na účtu byly zneužity. Ženu přesvědčil k výběru veškerých jejích peněz kvůli ochraně před dalším zneužitím. Následoval hovor s údajným policistou, který toto sdělení potvrdil. Opakovala se situace, žena vybrala požadovanou finanční hotovost a tu následně vložila do bitcoinmatu.

Zájem o investici do kryptoměny

Muž z Chomutovska projevil zájem o obchodování s kryptoměnou. Zaregistroval se na internetových stránkách jisté společnosti. Do emailu mu kromě poděkování za registraci přišel odkaz a kód. Během několika málo minut byl telefonicky kontaktován neznámým mužem s nabídkou pomoci k vytvoření objednávky na nákup bitcoinů na zaslání určité finanční částky jako vstupní poplatek. Pro urychlení celé záležitosti Chomutovan umožnil neznámému muži vzdálený přístup do svého počítače. Poškozený navíc v rámci jejich komunikace sdělil domnělému specialistovi veškeré údaje ke své platební kartě a poslal mu sken svého dokladu! Když si ověřil stav své bitcoinové peněženky, tak zjistil, že na ní není žádný zůstatek. Jednáním neznámého pachatele mu tak byla způsobena škoda přesahující 200 tisíc korun.

Dalším poškozeným se zájmem o investici do kryptoměry je muž důchodového věku, také z Chomutovska. O téměř 200.000 korun přišel následně po telefonickém kontaktu a umožnění vzdáleného přístupu do svého počítače…

Zájem o nákup kryptoměny se nevyplatil ani ženě z Litoměřicka. Ta se také během komunikace s neznámým mužem, který jí nabídl pomoc s dokončením registrace, nechala přesvědčit k umožnění vzdáleného přístupu do počítače. Následně přišla o 50.000 korun.