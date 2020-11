Kradli v nezamčeném domě

Vyšetřovatel v Mostě obvinil z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku ve spolupachatelství dva muže ve věku 30 a 40 let, oba z Mostu. Ti měli krást v rodinném domě v obci na Mostecku a mladší navíc vykradl i garáž v Mostě. Oba byli již za majetkový delikt odsouzeni a potrestáni, kdy se vrátili z vězení. Dvojice je stíhána na svobodě a za krádež může očekávat až tříletý trest odnětí svobody právě s ohledem na tresty minulé. Celková škoda se vyšplhala na částku 24 tisíc korun.

Mladší z dvojice měl minulý měsíc vniknout v Mostě zřejmě v noční době na pozemek rodinného domku a poté si otevřel zamčená vrata u garáže, ze které měl odcizit velkou gola sadu v hodnotě 3 tisíce korun. Co udělal s nářadím, si prý nepamatuje.

Oba pak měli spolu v jedné obci na Mostecku ve večerních hodinách vstoupit na zahradu u rodinného domu a poté vnikli do domu, který nebyl uzamčen, a ve kterém spala rodina. Muži měli z kuchyně ukrást mobilní telefon, dvě kabelky s peněženkami, ve kterých byly osobní doklady, platební karta a finanční hotovost. Vzali si i několik parfémů. Poškozeným zanechali škodu ve výši 21 tisíc korun. Z domu vyběhli poté, co je zaregistrovali psi a začali štěkat. Štěkot vzbudil rodinu. Vetřelci však z místa stihli utéct. Nasedli do auta, kterým do obce přijeli, a kvapem odjeli. O dva dny později vozidlo kontrolovali policisté hlídkové služby v Mostě, a i když měli neúplný popis podezřelého automobilu, dali si dvě a dvě dohromady. Z odcizených věcí policisté zajistili jednu kabelku.