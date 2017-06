Kraj bude žádat na vyšší platy sester

O prostředky pro navýšení mezd sester bude Krajská zdravotní žádat prostřednictvím Ústeckého kraje.

Krajská zdravotní uvítala zveřejnění pravidel, podle kterých mohou kraje žádat ministerstvo o poskytnutí finančních prostředků pro navýšení příplatků pro sestry ve směnách u lůžka.

„Peníze pro sestry u lůžek v nemocnicích Krajské zdravotní musíme získat. Budeme tedy plně spolupracovat s Ústeckým krajem a poskytneme veškerou součinnost a podklady pro to, aby mohla být podána příslušná žádost o finanční prostředky,“ uvedl Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve zveřejněných pravidlech uvádí, že kraje mohou podat žádosti o dotace na navýšení mezd samostatně pracujících sester ve třísměnném nebo nepřetržitém provozu u lůžka pro nemocnice na svém území. Dotace by měla být poskytnuta na navýšení o 2000 korun měsíčně, a to pro druhé pololetí roku 2017. Fakultní nemocnice se do dotačního programu hlásit nemusí, prostředky pro přidání peněz dostanou formou příspěvku na provoz. Od ledna 2018 bude podle vyjádření ministerstva zdravotnictví financování navýšení mezd zajištěno příslušným navýšením úhrad ze zdravotního pojištění.