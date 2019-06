Kraj jednal o vysokorychlostní železnici

V Ústí nad Labem proběhla prezentace aktuálního stavu příprav vysokorychlostních tratí v ČR, konkrétně úseku Drážďany – Praha. Zájemci o výstavbu, zástupci dotčených měst a úřadů měli možnost se seznámit se stavem rozpracovanosti tohoto projektu, který by měl nejen navýšit přepravní kapacity, ale především výrazně zrychlit cestování po železnici jak mezi Prahou a Ústím nad Labem, tak mezi Ústím a Drážďany.

„O navýšení kapacity je poptávka především ze strany nákladních dopravců, ale zkrácení času na cestu z Ústí do Prahy na cca 25 minut ocení hlavně všichni obyvatelé tohoto regionu. Pak nebudou muset odcházet za prací do Prahy a shánět tam drahé bydlení,“ řekl ředitel Odboru strategie SŽDC Radek Čech.

„Ústí je pro nás prioritní dopravní uzel, ale rád bych viděl také dobudování této trati směrem na Most a Chomutov, aby byl celý region lehce dostupný a provázaný s centry kvalitní a rychlou dopravou,“ zmínil náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.

Plánovaná síť vysokorychlostní železnice v České republice by měla propojit Německo přes Ústí nad Labem s Prahou a dále s Brnem a Ostravou při pokračování do Rakouska a Polska. Spojení Drážďany – Praha se momentálně nachází ve stadiu dokončování Studie proveditelnosti. Úsek mezi Prahou a Litoměřicemi by mohl nabídnout výrazné zkrácení cesty již okolo roku 2030. V dalších úsecích by měly vzniknout dva nové tunely. Celkové dokončení trati a zprovoznění kompletního systému je odhadováno na rok 2050.