Recyklojízda bude mít zastávku i v Litvínově

Město Litvínov bude 21. zastávkou týmu Recyklojízda, který v červnu projede na elektrokolech Českou republiku, aby podpořil třídění a recyklaci baterií.

Zastávka eko-týmů se uskuteční v Litvínově před SOŠ Scholou Hamintas 19. června od 10.30 do 11 hodin.

CHCETE NÁS PODPOŘIT?

Zastavte se za námi při naší zastávce ve vašem městě dne 19. června. Přineste nám použité baterie a my je předáme k recyklaci. Rádi vám zdarma také dáme krabičku Ecocheese na domácí třídění a skladování baterií. Pokud jste zdatní sportovci, připojte se k nám na kus cesty na kole či elektrokole. Budeme rádi za společnost jednotlivců, ale i celých kolektivů. Více informací najdete zde http://recyklojizda.ecobat.cz/.

PROČ TO DĚLÁME?

S poselstvím „Baterie do koše nepatří“ vyrážíme za lidmi v regionech. Těšíme se také na setkání se starosty a dalšími zástupci úřadů, a stejně tak i s žáky a studenty ze škol. Se všemi chceme mluvit o tom, proč je tak důležité třídit a recyklovat baterie, a co pro to každý z nás může udělat.

Tým Recyklojízdy