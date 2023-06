Kraj podpoří stravování školáků

Ústecký kraj podpoří částkou přes osm milionů korun z Dotačního programu „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Ústeckém kraji 2023/2024“ všechny školy a školská zařízení zřizovaná Ústeckým krajem. Tyto instituce si již nyní mohou zažádat o dotaci.

Každý žadatel, ať už jde o mateřskou, základní, střední školu, konzervatoř či zařízení školního stravování, může žádost podat maximálně jednou. Žádosti budou přijímány do 18. srpna 2023. Alokovaná částka je 8 194 000 Kč.

Poskytnuté finanční prostředky ve formě neinvestičního účelového příspěvku na aktivity v oblasti podpory zajištění školního stravování dětí od 2 do 21 let mohou vymáhat jen ty dané instituce, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací a měla by jim umožnit nejen zlepšení podmínek pro řádný průběh jejich školní docházky, ale i předcházet případnému sociálnímu vyloučení.

Více informací o této podpoře najdou žadatelé na webu krajského úřadu nebo se mohou osobně doptat na konzultačním místě v budově „B“ Krajského úřadu Ústeckého kraje v Dlouhé ulici (odbor školství, mládeže a tělovýchovy).

Výzva, formulář žádosti i čestné prohlášení jsou k dispozici na www.kr-ustecky.cz

Kontaktní osoby:

Bc. Michaela Králiková Soukupová, tel.: 475 657 300, e-mail: soukupova.m@kr-ustecky.cz

Ing. Michaela Fibichová, tel.: 475 657 982, e-mail: fibichova.m@kr-ustecky.cz