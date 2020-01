Kraj podporuje začínající podnikatele

Začali jste podnikat nebo o tom uvažujete a chybí vám prostředky do začátku? Právě pro vás je zde i letos dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2020, díky kterému můžete získat až 200 tisíc korun. Žádosti do programu můžete podávat od 6. února do 9. března. Cílem programu je rozvoj podnikatelského prostředí regionu, zvyšování zaměstnanosti a tvorba nových pracovních příležitostí. V loňském roce program pomohl 43 podnikatelům

„Dotační program na podporu začínajících podnikatelů byl vyhlášený právě dnes 6. ledna a jsou na něj v rámci rozpočtu na rok 2020 připraveny 4 miliony korun. O finanční prostředky může požádat každý malý začínající podnikatel se sídlem v Ústeckém kraji, který získal či získá oprávnění k podnikání v roce 2019 nebo 2020,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Martin Klika.

Maximální částka, kterou lze od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % z celkových nákladů projektu, zbylých 30 % musí podnikatel pokrýt ze svých zdrojů. Finanční prostředky je možné využít na úhradu investičních i neinvestičních nákladů. Podnikatel, který získá dotaci, pak musí své podnikání udržet minimálně 2 roky po vyčerpání a vyúčtování finančních prostředků.

Pro více informací k programu a podávání žádostí připravili pracovníci odboru strategie, přípravy a realizace projektů pro zájemce dva semináře. Semináře proběhnou v termínech 29. 1. a 12. 2. 2020 vždy od 15 hodin.