Kraj pořádal workshop na podporu sociálního bydlení

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se nedávno uskutečnil workshop zaměřený na podporu sociálního bydlení. Akce se konala v rámci krajského projektu Podpora sociálního bydlení v Ústeckém kraji, který si klade za cíl zlepšit podmínky pro ohrožené domácnosti v kraji.

Účastníci si prošli simulací procesu zabydlení a získali praktický pohled na to, co obnáší první kroky v novém domově. Workshop moderovala odborná lektorka Kateřina Betáková z organizace K srdci klíč, která má dlouholeté zkušenosti s projekty typu Housing First.

Součástí programu bylo i představení Nadačního fondu Klíč k domovu. Následovala interaktivní práce ve skupinách, v níž účastníci reflektovali bariéry a výzvy v oblasti bydlení. Zvláštní prostor byl věnován sdílení konkrétních zkušeností z praxe.

Silný moment přinesla osobní zpověď pana Jiřího, který popsal svůj příběh přechodu do stabilního bydlení. Inspirativní byla i prezentace projektu Šance bydlet z Chomutova, který využívá principy přístupu Housing First.

Diskuse ukázala důležitost spolupráce mezi institucemi, obcemi a neziskovými organizacemi. Velký důraz byl kladen na využití místních zdrojů a zapojení všech klíčových aktérů. Workshop rovněž sloužil jako prostor pro sdílení zkušeností a navázání nových kontaktů.

Cílem bylo nejen pojmenovat problémy, ale hledat konkrétní řešení. Projekt POSBUK je příkladem, jak lze systémově podporovat lidi v bytové nouzi. Organizátoři věří, že tyto aktivity povedou k větší stabilitě v životě ohrožených domácností.

O účast byl velký zájem a kapacita byla naplněna. Workshop potvrdil, že téma dostupného a důstojného bydlení je v kraji vysoce aktuální.