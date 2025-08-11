Krajská zdravotní hledá elektrikáře

Krajská zdravotní hledá do nemocnice Rumburk spolehlivého a šikovného elektrikáře, který zajistí bezproblémový chod našich technologií a přispěje k bezpečnému prostředí pro pacienty i personál. Nabízíme stabilní zázemí, přátelský kolektiv a možnost podílet se na provozu zařízení, kde na kvalitě záleží.
Máte chuť posunout technické zázemí nemocnice na novou úroveň? Přidejte se do týmu!
Co nabízíme:
Stabilní společnost a prostředí
Odpovídající finanční ohodnocení
Práce na plný úvazek v jednosměnném provozu
Zaměstnanecké benefity
Pro bližší informace kontaktujte:Tereza Stojanová, tereza.stojanova@kzcr.eu, tel. 477 114 622