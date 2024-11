Krajská zdravotní má nové představenstvo

Rada Ústeckého kraje dnes na svém jednání v VII. volebním období zvolila v působnosti jediného akcionáře nové členy orgánů Krajské zdravotní a.s., tedy představenstva a dozorčí rady.

Členy představenstva se stali současný předseda představenstva Jakub Komárek, současný senátor a bývalý předseda představenstva Ondřej Štěrba a Leoš Vysoudil, který dosud vykonával funkci místopředsedy představenstva Krajské zdravotní. Doplní je nově také Jan Landa, vystudovaný inženýr a dlouholetý finanční ředitel v různých společnostech soukromého sektoru, který dříve působil také jako tajemník Městského úřadu v Lovosicích a jako státní tajemník na Ministerstvu životního prostředí. Představenstvo společnosti na základě rozhodnutí radních aktuálně opouštějí profesor Josef Šedlbauer a Stanislav Dostál.

„Rád bych poděkoval zejména oběma končícím členům představenstva, inženýru Dostálovi a profesoru Šedlbauerovi, za jejich dosavadní práci. Jejich erudice v různých odborných i praktických oblastech řízení společnosti byla nepochybně přínosem pro celou Krajskou zdravotní a naše spolupráce byla vždy profesionální,“ uvedl dnes po volbě nového představenstva společnosti Radim Laibl, krajský radní pro oblast zdravotnictví.

První jednání nově obsazeného představenstva společnosti Krajská zdravotní proběhne v pondělí 18. listopadu v odpoledních hodinách.

„Představenstvo Krajské zdravotní bude mít hodně práce. Jednou z mých priorit je neustále posouvat krajské zdravotnictví dopředu, to zahrnuje být aktivní a úspěšný v dotačních příležitostech, investovat svěřené peníze do rekonstrukcí nemocnic, ale také do zajišťování lékařů a sester a dalšího zdravotnického personálu, bez kterého budou naše nemocnice prázdné. A to vše bohužel zřejmě za podmínek nové úhradové vyhlášky ministra Válka, která aktuálně znevýhodňuje nemocnice s nepřetržitým provozem, který zajišťuje i Krajská zdravotní,“ dodal hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

K výměně došlo i na postech členů dozorčí rady Krajské zdravotní. Tři členové dozorčí rady Krajské zdravotní byli zvolení z řad zaměstnanců společnosti letos na jaře. Zbývajících šest členů dozorčí rady končí. Novými členy dozorčí rady dnes byli zvoleni MUDr. Miroslav Ouzký, MUDr. Ivan Staněk, Mgr. Jan Paparega a Ing. Zbyněk Linhart.