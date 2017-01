Krajská zdravotní poskytne studentům stipendia

Den otevřených dveří na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole v Mostě navštívili zástupci Krajské zdravotní. Představili Stipendijní program pro tento akademický školní rok.

Krajská zdravotní chce podporovat žáky 3. a 4. ročníků středoškolského prezenčního vzdělávání v oboru zdravotnický asistent. Nabízí stipendium ve výši 4 000 korun měsíčně žákům 4. ročníků a 2 000 korun měsíčně žákům 3. ročníků. Pro studenty vyšší odborné školy od 2. ročníku, oboru všeobecná sestra, je připravena částka 5 000 korun měsíčně. Absolventi, kteří budou pobírat toto stipendium, nastoupí po ukončení vzdělávání do Krajské zdravotní, například do Chomutova, Ústí nad Labem, Děčína, Mostu nebo Teplic. „Jsem ráda, že mohu pobírat stipendium. Finance využívám na úhradu nákladů spojených se studiem. Do budoucna jsem stejně počítala s tím, že chci pracovat v našem kraji v některé z nemocnic,“ řekla studentka vyšší odborné školy Michaela.