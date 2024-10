Krajská zdravotní rozšiřuje péči o pacienty – otvírá již třetí ambulanci klinické farmacie

Činnost ambulance klinické farmacie pro veřejnost zahájila Krajská zdravotní v září 2023 v Teplicích a od března 2024 v Mostě. Obě ambulance se dvě odpoledne v týdnu věnují externím pacientům, v dopoledních hodinách jsou vyhrazeny pro hospitalizované pacienty. Nyní jejich činnost doplnila od 1. října 2024 i ambulance klinické farmacie v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, v prostorách geriatrické ordinace v přízemí budovy C.

„Konzultační činnost, kterou poskytuje klinický farmaceut, jde nad rámec poradenských služeb poskytovaných praktickým lékárníkem v lékárně. Lékař hledá příčinu pacientových obtíží, klinický farmaceut se zaměřuje na optimální sestavu léčiv, která pacient k řešení svých obtíží potřebuje. Sleduje, zda se léčiva navzájem „neperou“ více než by bylo zdrávo a pokud ano, navrhuje taková opatření, která „bitvám“ mezi jednotlivými léky brání. Na takovou analýzu problému s léčivy nezbývá v lékárně při výdeji dostatek prostoru, vysvětluje Olga Mučicová, náměstkyně pro řízení lékárenské péče Krajské zdravotní.

„Ústecká ambulance představuje výsledek spolupráce mezi geriatry a klinickými farmaceuty. Obě specializace se soustřeďují na medikaci pacienta a její racionalitu s uplatněním specifického pohledu každé z nich. Výsledek spolupráce přináší pacientovi i jeho rodině či další pečující osoby významný benefit,“ dodává Kateřina Langmaierová z oddělení klinické farmacie.

Do ambulance klinické farmacie musí být pacienti vždy předem objednáni. Objednat se mohou vždy v pondělí na telefonním čísle 704 873 941 či v pátek na telefonním čísle 705 847 248. Provozní doba ambulance je v pondělí od 14:00 do 16:00 a v pátek 10:00 do 12:00. S sebou by měli mít přehled užívaných léků, včetně jejich gramáže a frekvence užívání, dále poslední laboratorní výsledky, propouštěcí zprávu z poslední hospitalizace, jestliže byli před nedávnou dobou hospitalizováni, zapsanou aktuální váhu a hodnotu krevního tlaku. V ambulanci nejsou předepisována žádná léčiva.

V Krajské zdravotní od září roku 2023 funguje ambulance klinické farmacie v Nemocnici Teplice. „Většinu klientely naší ambulance tvoří pacienti z ambulancí teplické nemocnice, nachází si k nám cestu i pacienti s doporučením praktických lékařů a ambulantních specialistů nejen z okresu Teplice. Důvodem konzultace jsou z větší části podezření na rizika kombinací medikamentů u pacientů užívajících větší počet tablet. V některých případech řešíme i rizika kombinací farmak s rostlinnými extrakty. Také jsme se zaměřili na konzultace medikací pacientů z Domova důchodců Bystřany, a to jak ve smyslu kontroly lékových interakcí, tak i racionality užívané medikace,“ hodnotí doktorka Langmaierová, která teplickou ambulanci vede. Také do ambulance klinické farmacie v Mostě míří pacienti jak na základě doporučení praktického lékaře, tak ambulantního specialisty. Spektrum řešených obtíží je obdobné jako v Teplicích.

Služba klinického farmaceuta je plně hrazena ze zdravotního pojištění ve frekvenci 8 konzultací (po 15 minutách) za rok pro ambulantního pacienta formou vyžádané péče praktického lékaře či specialisty – nutno předložit lékařem vyplněnou a podepsanou žádanku typu K.

Pokud pacient přijde bez žádanky svého praktického lékaře či specialisty, bude mu poskytnuta klinickofarmaceutická konzultace, ale formou výkonu nehrazeného ze zdravotního pojištění.

Pro jaké pacienty je tato služba vhodná?

Pacient užívající trvale 8 a více léčiv.

Pacient s renální nebo hepatální insuficiencí (s dialýzou i bez dialýzy).

Pacient se syndromem krátkého střeva nebo po bariatrickém výkonu.

Pacient, který má zavedenou výživu střevním vstupem (např. PEG).

Pacient, který užívá léčivo vyžadující monitoraci lékové hladiny (farmakokinetická interpretace hladin pomocí farmakokinetické modelace).

Pacient s podezřením na jakoukoliv lékovou interakci mezi užívanými léčivy.

Pacient s atypicky nízkou či naopak velmi vysokou tělesnou hmotností.

Pacient se suspektními polékovými nežádoucími účinky (kromě alergií).

Pacient, u něhož je podezření na selhávání účinnosti léčby (např. zvyšování dávky k dosažení stejného terapeutického cíle).