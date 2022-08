Krajský soud hledá nové přísedící

Zajímal by vás výkon veřejné funkce u soudu? Máte, mimo jiné, čistý trestní rejstřík a smysl pro zodpovědnost? Je vám více než třicet let? Pokud jste na všechny otázky dopověděli kladně, nabízí se vám zajímavá příležitost. Krajský soud v Ústí nad Labem hledá nové laické přísedící.

lidé, kteří nemají právní vzdělání, se v Česku podílejí na rozhodování soudních sporů. Jde o takzvané laické přísedící, kteří sedí v taláru spolu s profesionálním soudcem, předsedou senátu, u některých kauz v prvním stupni posuzování.

Přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem jsou do své funkce voleni Zastupitelstvem Ústeckého kraje, a to na dobu 4 let. Funkci pak vykonávají ode dne následujícího po dni složení slibu. „Slibuji na svou čest a svědomí, že se budu řídit právním řádem České republiky, že jej budu vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a že v souladu s ním budu rozhodovat nezávisle, nestranně a spravedlivě.“

Přísedící se podílejí na rozhodování soudů, nicméně nerozhodují samostatně, nemohou být samosoudci ani předsedy senátů. Rozhodují pouze v některých typech sporů, a to v první instanci.

Více informací o podmínkách výkonu této funkce naleznete na našich webových stránkách:

https://www.kr-ustecky.cz/prisedici-krajskeho-soudu-v-usti-nad-labem/ds-100818/p1=285320