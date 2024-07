Kriminalisté hledají ženu – pomozte pátrat

Mostečtí kriminalisté se aktuálně obrací na širokou veřejnost při pátrání po Michaele Aurelii Kovářové. Ta trpí psychickými problémy a v minulosti se již pokusila sebepoškodit. Z tohoto důvodu je obava o její život nebo zdraví.

Žena byla naposledy viděna v pátek dne 28. června ve svém zaměstnání v Duchcově. V dopoledních hodinách z práce odešla bez udání důvodu. V tento den měla na sobě šaty s volánky s modrou, fialovou a růžovou barvou, na nohou semišové modré lodičky s přezkou a vlasy do culíku. Pohřešovaná nosí dioptrické samozabarvovací brýle a na levé lopatce má větší tetování hlavy tygra. V pátečních odpoledních hodinách se ji několikrát snažil neúspěšně kontaktovat její přítel, který celou věc oznámil. Žena z Mostu ve svém bytě nechala veškeré osobní doklady, klíče od vozidla i domova a do současné doby nikomu nedala o sobě žádnou zprávu. Kriminalisté na případu intenzivně pracují, ale ani těm se dosud nepodařilo získat informace, které by vedly k vypátrání osoby. Pokud máte jakékoliv poznatky o pohybu pohřešované ženy, sdělte je prosím na lince 158.