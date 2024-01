Kriminalisté prověřují dvě desítky případů spojených se střelbou na filozofické fakultě

V souvislosti s případem prosincové střelby na Filosofické fakultě v Praze se i nadále policisté z Ústeckého kraje zabývají případy, kdy lidé tento útok buď schvalují, nebo vyhrožují jeho napodobením. Mezi nejčastější způsoby tohoto jednání patří právě aktivita na sociálních sítích, kdy se osoba zřejmě domnívá, že není trestně odpovědná.

V drtivé většině již došlo ke ztotožnění podezřelých osob a policisté proti nim zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání následujících trestných činů:

– schvalování trestného činu s trestní sazbou až do výše jednoho roku;

– nebezpečné vyhrožování s trestní sazbou až do výše jednoho roku;

– šíření poplašné zprávy s trestní sazbou až do výše dvou let

– podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod s trestní sazbou až do výše dvou let.

Do dnešního dne policisté prověřují jedno přestupkové jednání a celkem dvacet výše uvedených trestných činů, přičemž v současné době jsou prováděny úkony trestního řízení a po zajištění všech důkazů bude rozhodnuto o dalším postupu dle trestního řádu.

I nadále probíhají preventivní opatření, které jsme přijali ve vztahu ke školám a měkkým cílům, tedy místům s větší koncentrací osob.

Od prosincové tragické události zadrželi kriminalisté již více než tři desítky kusů zbraní, kdy v několika případě se jednalo o zbraně expanzní a tzv. flobertky. Přestože tyto případy byť přímo nesouvisely s událostí na Filozofické fakultě, chceme tak poukázat na fakt, že lze jen těžko na první pohled rozeznat, o jaký druh zbraně se jedná.