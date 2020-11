Krizový štáb Ústeckého kraje jednal o aktuální situaci v regionu

Krajský koordinátor intenzivní péče Josef Škola formou prezentace informoval o vývoji situace kolem pandemie koronaviru a lůžkových kapacitách nemocnic na území našeho regionu. Stále platí situace, že hospitalizace pacientů vyžadující akutní lůžka v Ústeckém kraji funguje a je zvládnutelná směrem ke kapacitám. Krajská zdravotní, a. s. dnes (4. 11.) otevřela v teplické nemocnici další „COVID oddělení“ s kapacitou dalších 21 standardních lůžek.

Krizový štáb doporučil Ústeckému kraji uzavřít smlouvu s Krajskou zdravotní, a. s. na zajištění podmínek pro výkon činnosti krajského koordinátora intenzivní péče v rozsahu provozu 24/7 dle reálné potřeby i mimo vyhlášený nouzový stav. Smlouva bude schválena Radou Ústeckého kraje.

Znovu bylo poukázáno na problém ohledně využívání služeb Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) od klientů, kteří bez výrazných covidových příznaků volají sanitní vozy k převozu na odběrová místa bez akutní potřeby. Krizový štáb Ústeckého kraje apeluje na obyvatele kraje, aby služby ZZS ÚK využívali pouze v případě akutní potřeby.

K usnesení vlády ze dne 30. října 2020 č. 1117, o zajištění a organizaci vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem, přijal krizový štáb řešení v podobě čtyřbodového algoritmu, podle kterého se bude řídit a jímž bude vládní usnesení naplněno. Již v tuto chvíli mají poskytovatelé sociálních služeb vyčleněno a provozováno 290 lůžek pro 240 pozitivních klientů a 50 klientů v karanténě. K péči o pacienty, kteří nejsou klienty pobytových služeb a nevyžadují poskytování akutní lůžkové péče, budou využity kapacity oddělení následné péče v nemocnicích nebo u poskytovatelů následné či dlouhodobé péče. Tím dojde k naplnění vládního usnesení. V případě zhoršení situace je Ústecký kraj připravený oslovit „polní nemocnici v Letňanech“, případně využít určené kapacity Vojenské lázeňské léčebny Teplice. Pro osoby nevyžadující zdravotní ani sociální služby má Ústecký kraj připravenou kapacitu hotelového typu v rámci ubytovny ve Strategické průmyslové zóně Triangle.

Poskytovatelé sociálních služeb prozatím nemají k dispozici testy k plošnému testování klientů a svých zaměstnanců. Od dnešního dne by měla probíhat distribuce prostřednictvím zdravotních pojišťoven přímo do zařízení poskytujících sociální služby. V Ústeckém kraji se jedná o 7.611 klientů a 3.892 zaměstnanců. Ústecký kraj dnes obdržel celkem 306.950 ks respirátorů typu FFP2 od státu určené právě pro pracovníky v sociálních službách, které by měly vystačit přibližně na měsíc listopad. Ve čtvrtek doje k jejich rozdělení a od pátku (6. 11.) si budou poskytovatelé sociálních služeb respirátory vyzvedávat z centrálního skladu v objektu areálu v ulici Stará 100 v Ústí nad Labem.

Na dnešním zasedání vydal Krizový štáb Ústeckého kraje usnesení, kterým:

• vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR, prostřednictvím Ústředního krizového štábu, k zajištění kapacit lůžkové intenzivní péče v nemocnicích v Sasku, které by převzaly péči o některé pacienty vyžadující intenzivní péči v souvislosti s onemocněním COVID-19 v rámci přeshraniční spolupráce.

Ústecký kraj splnil usnesení z předchozího jednání krizového štábu a nakoupí 5.000 kusů ochranných obleků k doplnění tzv. ochranných setů, které budou uskladněny v centrálním skladu humanitární pomoci v České Kamenici. Stále je otevřeno 21 školských zařízení pro děti zaměstnanců pracujících v první linii a dalších vybraných profesích. Naplněnost těchto škol je cca 20 %. Mobilní odběrový tým Krajské zdravotní, a. s. funguje a pravidelně jezdí odebírat vzorky. Stejně tak mobilní odběrový tým Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Laboratoře Krajské zdravotní, a. s. zpracovaly ručně za kalendářní měsíc říjen rekordních 22 tisíc vzorků. Policie ČR zvládá výkon služeb v omezeném rozsahu. Pomáhá rovněž s trasováním, za 14 dní obvolali policisté 3.500 vytrasovaných lidí.

Příští jednání krajského krizového štábu se uskuteční v pravidelném termínu za týden ve středu 11. listopadu 2020.