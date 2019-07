Už tuto neděli, 21. července, vypukne na Matyldě další ročník Cross Triathlonu Krušnoman. Jeho součástí bude mistrovství republiky v terénním triatlonu. Zájemci se mohou do jednotlivých kategorií přihlásit prostřednictvím webových stránek www.xterra.cz. Kvůli závodu bude v neděli od 8 hodin po celou dobu konání sportovního klání pro veřejnost uzavřena vodní plocha a dráha kolem ní. To ale vůbec neznamená, že veřejnost nemá do areálu přístup, naopak, fandové jsou vítáni!