Kvůli neukázněnosti některých cestujících zavádí dopravní podnik další opatření!

Zejména kvůli neukázněnosti některých cestujících v městské hromadné dopravě musel Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova přistoupit k dalším opatřením.

„Zpočátku asistenti kriminality městské policie hlídkovali na některých zastávkách a upozorňovali cestující na nutnost nošení roušek či obdobných ochranných prostředků. Protože se situace s nošením roušek zlepšila, upustili jsme od toho,“ uvedl ředitel DPML Daniel Dunovský.

Další opatření mohou cestující dokonce i slyšet. „Zajistili jsme nahrávku hlášení do vozidel městské hromadné dopravy, které má upozornit cestující na nutnost zakrýt si ve vozidle ústa a nos. Nahrávku lze pustit uvnitř i vně vozidla, aby ji slyšeli i cestující na zastávce,“ doplnil Dunovský. Dodal, že by mohlo dojít i k tomu, že cestující bez roušky se městskou hromadnou dopravou nesveze. Až totiž do vozidla nastoupí bez ochranných prostředků, mohou po chvíli slyšet: „Žádáme vás cestující, abyste svá ústa a nos zakryli rouškou, šátkem či šálou. V opačném případě budete vykázáni z přepravy. Děkujeme vám, že jsme k sobě ohleduplní.“

Dopravnímu podniku se snaží pomoci mnoho lidí i organizací. „Chtěl bych poděkovat členovi městského zastupitelstva a poslanci parlamentu Janu Schillerovi, který nám nezištně zajistil dvacet litrů dezinfekčního prostředku,“ dodal Dunovský.