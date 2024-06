Léčba páteře v ústecké Masarykově nemocnici patří na absolutní špičku v ČR

Spondylochirurgickému centru v ústecké Masarykově nemocnici Krajské zdravotní udělilo Ministerstvo zdravotnictví kredit vysoce specializovaného pracoviště. Pro pacienty to znamená garanci nejvyšší kvality odborné péče. Spondylochirurgie je medicínský obor zabývající se diagnostikou a zejména chirurgickou léčbou postižení a poranění páteře.

Mezi třináct nejprestižnějších center v České republice se zařadilo nově i spondylochirurgické centrum v ústecké Masarykově nemocnici. Ústecký kraj tak disponuje díky odborníkům a modernímu přístrojovému vybavení v Masarykově nemocnici Krajské zdravotní jedním z nejkvalitnějších pracovišť v České republice. Stvrdilo to Ministerstvo zdravotnictví udělením statutu centra vysoce specializované spondylochirurgické péče s platností od konce dubna 2024. „Investice do lékařů, odborníků a moderního vybavení je naše priorita, která se vyplácí. Obyvatelé Ústeckého kraje mají nyní potvrzeno, že dostávají tu nejlepší péči v oblasti postižení a poranění páteře i v celorepublikovém srovnání,“ konstatuje radní Ústeckého kraje za oblast zdravotnictví Radim Laibl.

„Udělení certifikátu specializovaného centra je pro ústeckou Masarykovu nemocnici Krajské zdravotní potvrzením nejvyšší kvality odborné práce lékařů mnoha našich pracovišť. Obor spondylochirurgie je vázaný na špičkovou erudici lékařů i dalších spolupracujících oborů, které jsou schopny fungovat 24 hodin denně, a také na dostupnost moderního přístrojového vybavení,“ shrnuje neurochirurg Petr Vachata.

Problematika spondylochirurgie je vzhledem k anatomické stavbě páteře velmi rozvětvená. Páteř tvoří mechanickou osu lidského těla a současně strukturu chránící míchu a nervy. Jedná se tedy o obor, který je rozkročený na pomezí ortopedie a neurochirurgie. Léčba bývá komplexní a vyžaduje spolupráci dalších medicínských oborů — radiodiagnostiky, neurologie, fyzioterapie a psychologie, ale i například akreditovaného traumacentra, nebo hrudní a cévní chirurgie. Mezi nejčastější spondylochirurgická onemocnění patří degenerativní postižení páteře a zlomeniny obratlů, vzácněji pak nádory, záněty a deformity páteře. Často také dochází ke kombinaci postižení.

„Certifikace pro nás znamená také to, že budeme moci provádět ještě rozsáhlejší, komplikovanější a ekonomicky náročnější rekonstrukce páteře, tedy praktikovat nejvyšší možnou úroveň spondylochirurgie v Čechách zároveň s minimální invazivitou, což zrychlí rekonvalescenci pacientů a zkrátí čekací lhůty na operace,“ říká lékař Jan Lodin z Neurochirurgické kliniky v ústecké Masarykově nemocnici.

Kromě špičkového personálního obsazení disponuje spondylochirurgické centrum také moderními lékařskými přístroji, jako je například intraoperační 3D CT scanner O-arm a robot Excelsius-GPS. Ten mají k dispozici jen dvě pracoviště v České republice. „Excelsius je regulérní autonomní robot pro operativu. Díky CT O-arm si nejprve naplánujeme trajektorii operace u konkrétního pacienta přímo dle daných podmínek na operačním sále. Data převedeme do Excelsia a robot najde bezpečnou trajektorii, kterou zavedeme pacientovi do páteře šrouby nejpřesněji, jak to jen jde,“ vysvětluje neurochirurg Vachata.

Česká spondylochirurgická společnost byla založena již v roce 1998 v Ústí nad Labem během jednoho z prvních kongresů zabývajících se onemocněním páteře. Společnost sdružuje dodnes české lékaře zabývající se problematikou onemocnění páteře.

Doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA, je členem výboru této společnosti, publikuje celosvětově inovativní přístupy ve spondylochirurgii, je zvaným lektorem zahraničních výukových kurzů a členem řady mezinárodních vědeckých organizací. Mimo jiné byl zvolen prezidentem mezinárodního kongresu Cervical Spine Research Society, který se bude konat v Praze v květnu 2025.