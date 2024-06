Proč volit do Evropského parlamentu stranu PRO? Želízko v ohni má Litvínov – dvojka na kandidátce Ivana Turková

Dynamicky se rozvíjející strana Právo – Respekt – Odbornost (PRO), založená JUDr. Jindřichem Rajchlem kandiduje v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu se snahou o co nejlepší výsledek, aby se tak etablovala na politické scéně za účelem sjednocení všech národně-konzervativních proudů s cílem vytvoření jednoho volebního subjektu do příštích parlamentních voleb v roce 2025.

Ing. Ivana Turková, Ph.D., MBA, která je rodilá občanka města Litvínova, zastupitelka města, je na kandidátce PRO – Jindřicha Rajchla (č.6) na druhém místě. Mainstreamová média nám občas dávají nálepky „dezoláti“, „extrémisté“ či „proruští švábové“, ale už jen letmý pohled na naši kandidátku, na které je celkem 38 akademických titulů říká, že pravda je jinde. My jsme stranou, která vidí mnoho věcí stejně jako např. Viktor Orbán nebo Robert Fico a jsme s těmito politiky v pracovním kontaktu.

Strana PRO je společenství lidí, jejichž názorové ukotvení stojí na národně-konzervativních hodnotách, kteří chtějí žít v míru ve svobodné a suverénní zemi při zachování co nejlepších vztahů s ostatními zeměmi světa, která se neklaní před cizími mocnostmi a bez přítomnosti ilegálních migrantů s důrazem na tradiční rodinu.

Distancujeme se od válečného běsnění, nesouhlasíme se zasíláním jakýchkoliv zbraní a munice na Ukrajinu, protože to vede jen k eskalaci konfliktu a vzrůstá nebezpečí zatažení naší země do války. Požadujeme co nejrychleji uzavřít příměří na Ukrajině a zahájit jednání o mírovém řešení.

Odmítáme Green Deal, který je jeden velký podvod, protože se skutečnou ochranou životního prostředí nemá nic společného a jeho násilné realizace způsobí jen další snížení životní úrovně občanů evropských států a nakonec povede k naprosté ztrátě konkurenceschopnosti Evropy v rámci světové ekonomiky.

Jsme proti zavedení Eura a proti zrušení práva veta při hlasování na Radě EU.

Vážení spoluobčané, toto je jen velmi úzký výtah toho nejdůležitějšího z programu strany PRO. Proto navštivte webové stránky www.stranapro.cz, nebo si instalujte aplikaci „Moje PRO“, kde se dozvíte vše o programu strany.

Věřím, že Vám to může pomoci ke správnému rozhodnutí, komu dáte svůj hlas, protože kdo má v těle čest, volí číslo ŠEST.

Mgr. Petr Marvan

Předseda MO PRO Litvínov