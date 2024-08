Legenda Kozí dráha se opraví obnoví se trať do Krupky

Po letech žádostí Ústeckého kraje začne letos Správa železnic s opravou tratě mezi Telnicí a Krupkou, tak zvanou Kozí dráhou. Rekonstrukci za 55,3 mil. Kč provede společnost Viamont Servis, která opravovala i úsek Děčín – Telnice. Po dokončení oprav začnou vlaky znovu jezdit i po trati, která není aktuálně v provozuschopném stavu.

Na opravu má firma čtyři měsíce. Znamená to, že Ústecký kraj by ještě mohlstihnout prodloužit část letošního turistického provozu z Telnice až do Krupky. O to kraj totiž dlouhodobě usiluje, protože Krupka je atraktivnějším turistickým cílem na trati než Telnice.

K zásadnímu obratu přístupu Správy železnic k opravě trati došlo letos na jaře. Dlouhodobě tento úsek Správa železnic odmítala vrátit do provozuschopného stavu, dostala za to i pokutu od tehdejšího Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Letos na jaře ale nakonec kývla na opravu. Stalo se tak v době, kdy potřebovala získat od krajských zastupitelů souhlas s vedením vysokorychlostní trati krajem. „Nemohu vyloučit, že chce Správa železnic kraji vyjít vstříc. Nikdy jsme to na kraji neprojednávali tak, že bychom schválili vysokorychlostní trať za Kozí dráhu. Ale jde o to, že mě v lednu generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda požádal, abych mu poslal krajské ‚cestovněruchové‘ argumenty pro obnovení provozu. Už tam mi slíbil, že požadavek předloží do Centrální komise,“ řekl v květnu náměstek hejtmana Jiří Řehák, který za obnovu provozu dlouhodobě bojuje. „Dalším naším cílem bude propojení Kozí dráhy a Moldavské horské dráhy v nádraží Louka u Litvínova, které kraj přejímá do svých rukou,“dodal Jiří Řehák. Kraj si od prodloužení slibuje větší zájem o vlaky než dosud, protože propojí více turistických cílů.

Kozí dráha byla otevřena před 153 lety a prošly jí průmyslové i politické dějiny. Původně uhelná trať z Děčína do Chomutova v podhůří Krušných hor kvůli těžbě uhlí několikrát změnila délku i trasu. Od roku 1961 se jezdilo z Děčína po Oldřichov u Duchcova. Po ukončení pravidelného provozu v roce 2007 vypravovaly turistické vlaky obce a města a také soukromé společnosti. Tento provoz skončil v roce 2015. Trať pak chátrala. Dne 26. března 2022 zde byl po 15 letech obnoven osobní provoz v úseku Děčín hlavní nádraží – Telnice. O obnovení provozu na trati se zasadila nová krajská koalice, která vznikla po volbách v roce 2020. Centrální komise ministerstva dopravy loni v létě podpořila obnovu Kozí dráhy. Proti byli někteří politici z Děčína, kteří chtěli prosadit, aby na místě trati vznikla cyklostezka.

Linka má označení T11 – Podkrušnohorský motoráček a je v provozu přes léto o víkendech a svátcích. Vlakové spojení zajišťuje retro motorový vůz řady M 152.0 s kapacitou 55 míst k sezení a 3 místa na jízdní kola, ve vybraných termínech jsou soupravy posílené.