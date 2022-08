Legendární Jolly Joker and the Plastic Beatles of the Universe v Ponorce

Hudební klub Ponorka – Litvínov ve čtvrtek 18. srpna nabídne vystoupení legendární crossoverové kapely Jolly Joker and the Plastic Beatles of the Universe.

Jolly Joker & PBU se v litvínovském podzemním klubu předvedli už dvakrát. Ať už se bude hrát venku nebo na sále, určitě bude stát za to si přijít užít čtvrteční večer právě do Ponorky. Klub otevře ve čtvrtek v 18 hodin. Koncert začne kdykoliv po 20 hodině. Pokud to půjde, hrát se bude pod širým nebem. Pokud by počasí přeci jen nepřálo, vystoupí kapela na sále klubu. Pokud by přeci jen zlobilo počasí, i když to se nepředpokládá, koncert se uskuteční na sále klubu.