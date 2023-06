Lékařské kapacity z oblasti chirurgie zaměřené na ruce a nohy se sešly na Červeném Hrádku

Druhý ročník konference Centra plánované chirurgie ruky a nohy se uskutečnil na zámku Červený hrádek u Jirkova. Akce na zámek přilákala desítky odborníků z celé České republiky a řadu dalších zájemců o obor.

Konferenci zahájil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý. „V Krajské zdravotní máme pět ortopedických pracovišť, která nejsou všechna stejná, ale prakticky každé z nich má nějakou specializaci. Jsme moc rádi, že se pan primář Jurča ujal právě plánované chirurgie ruky a nohy a já vás tak teď mohu uvítat již na druhém ročníku této odborné konference,“ řekl úvodem.

Odborný program uvedl blok o problematice drobných kloubů prstů, zápěstí a lokte, ve kterých se přednášející věnovali například endoprotézám a dézám drobných kloubů rukou, možnostem řešení revmatického zápěstí či bolestem na radiální straně lokte.

Druhá část programu pak byla věnována noze, kdy se odborníci zabývali kupříkladu progresivně kolabující nohou, nestabilitám hlezna nebo miniinvazivě v operativě nohy. Druhý den odborné konference pak byl zaměřen na základy vyšetření ruky a zápěstí či správné diagnostice a problematice nohy. Mezi přednášejícími byli specialisté z Krajské zdravotní i dalších renomovaných pracovišť z celé České republiky – Fakultní nemocnice Motol, Nemocnice Havlíčkův Brod, Oblastní nemocnice Kladno a.s., Vršovické zdravotní a.s., Karvinské hornické nemocnice a.s., nebo Nemocnice České Budějovice, a.s.

„Myslím si, že se nám podařilo skloubit velmi zajímavý a kvalitní odborný program, odprezentovaný odborníky z celé České republiky v krásném prostředí zámku Červený Hrádek,“ zhodnotil konferenci její odborný garant, primář Ortopedického oddělení a vedoucí Centra plánované chirurgie ruky a nohy Nemocnice Chomutov Jiří Jurča.

Centrum plánované chirurgie ruky a nohy vzniklo v roce 2022 při Ortopedickém oddělení Nemocnice Chomutov. Na chomutovském pracovišti provedou na 400 rekonstrukčních a specializovaných výkonů na ruce či noze ročně. Cílem specializovaného centra je vytvoření podmínek pro další rozvoj chirurgie ruky a nohy v rámci Ústeckého kraje a zlepšení dostupnosti a zkvalitnění vysoce specializované péče v těchto podoborech ortopedie pro obyvatele Ústeckého kraje. Centrum umožní postupné navyšování některých specializovaných výkonů, rozšiřování jejich spektra a zavádění nových operačních technik. V budoucnu bychom byli rádi, aby fungovalo také jako specializované školící centrum pro chirurgii ruky a chirurgii nohy nejen v Ústeckém regionu, ale i v rámci České republiky.