Letní břeh budoucího jezera ČSA se představuje na výstavě

Jak by mohly vypadat objekty, které vyrostou na břehu budoucího jezera po zatopení lomu ČSA, si může prohlédnout veřejnost v prostorách Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Od konce srpna zde probíhá výstava studentů architektury pražské ČVUT. Oficiální název společné prezentace dvanácti studentů zní Letní břeh – Most! – Objekty pro letní aktivity v rekultivované krajině. Jednotlivé modely vznikaly jako ročníkové práce studentů tehdy prvního ročníku Fakulty architektury ČVUT.

Pro budoucí architekty se jednalo o první příležitost zasadit svou práci do konkrétního místa, které si předem prohlédli. Využili k tomu projekt Uhelné safari, které jim zprostředkoval společnost Severní energetická ze skupiny Sev.en Energy. „Úspěšné historicky prověřené projekty řešení lidské společnosti stavěly a staví svůj úspěch na investici do člověka jako individuality. Šťastná setkání individualit, spojení jejich potenciálu díky vzájemným podnětům přinášejí zajímavé etapy rozvoje společnosti. Společnost Severní energetická a skupina Sev.en Energy projevila svou velkorysost a přízeň mladým lidem s potenciálem profesního a osobnostního rozvoje, kteří naší společnosti jako celku mohou přinést zmíněné podněty,“ komentovala výstavu Lenka Bednářová z ateliéru ZAN ZAT Kvízová Bendářová.

Na břeh budoucího jezera tak studenti umístili například rybářský dům, lesní správu, loděnici, kavárnu, wellness centrum nebo ubytovnu. „Spolupráce mezi Sev.en Energy a Fakultou architektury ČVUT bude pokračovat i v dalších letech. Studenti například v dalším projektu navrhnou stavby na hladině jezera. Chceme tak zapojit mladé lidi do vytváření krajiny, kterou jednou budeme po ukončení těžby vracet. Protože právě generace dnešních studentů bude zrekultivovanou krajinu využívat, tak ať je podle jejich představ,“ komentovala spolupráci s mladými architekty mluvčí Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.

Výstava se koná pod záštitou náměstka hejtmana Ústeckého kraje Martina Kliky. „Myslím si, že práce studentů Fakulty architektury ČVUT jsou úžasné. Těším se na to, až místo lomu ČSA skutečně jednou jezero vznikne a doufám, že jej do budoucna budeme moci využít nejen k rekreačním účelům, ale i k výrobě energie. Pokud tam samozřejmě vzniknou takové nádherné stavby a lidé by zde mohli trávit svůj volný čas, bylo by to skvělé. Já si myslím, že musíme umět plánovat dalších 15 až 20 let dopředu a vědět, jak by krajina a ekonomika v Ústeckém kraji měly vypadat. Jsem toho názoru, že tato výstava je součást té přípravy,“ uvedl při vernisáži výstavy Martin Klika.

Zájemci si mohou všechny modely prohlédnout v předsálí kongresového sálu ve druhém patře Krajského úřadu Ústeckého kraje až do konce září. Výstava by měla být prvním z kroků vzájemné spolupráce mezi skupinou Sev.en Energy a Fakultou architektury pražské ČVUT.