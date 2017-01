Letos čeká silnici z Mostu do Litvínova další oprava

Oprava frekventované silnice I/27 z Litvínova do Mostu bude pokračovat i letos. Kolony a zdržení čekají na řidiče už na jaře, kdy se dokončí oprava asfaltky, která se nestihla na sklonku loňského roku. Částečné rekonstrukce se dočká i stávající čtyřpruh ve směru pod Hněvín.

Na podzim loňského roku museli řidiči čelit komplikacím v dopravě na silnici I/27 ve směru od Litvínova do Mostu. Ředitelství silnic a dálnic tu totiž pokračovalo další etapou rekonstrukce vozovky. Opravit se stihla ale jen část úseku, a to od čtyřproudové silnice směrem ke křižovatce do Kopist. Tady se mohou v současné době prohánět řidiči na nové vozovce. Nestihla se už ale vzhledem ke klimatickým podmínkám opravit část od křižovatky do Kopist k okružní křižovatce v Záluží u litvínovské chemičky. „Úsek k okružní křižovatce Záluží bude realizován letos. Zahájení proběhne za vhodných klimatických podmínek, tedy na jaře. Přesný termín zatím nelze předem určit,“ potvrdila tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Nina Ledvinová. Kolony a zdržení, které řidiči už dobře znají, protože si ho mohli několikrát během loňského roku při opravě jednotlivých částí silnice vyzkoušet, tak budou pokračovat za několik měsíců. Na řadu se dostane ale také část čtyřproudové silnice. „Letos bude rovněž pokračovat oprava čtyřpruhu. Zahájení bude v závislosti na ukončení předchozího úseku – tedy k okružní křižovatce v Záluží. Čtyřproudová silnice se opraví až k silnici I/13, pod Hněvín,“ upřesnila mluvčí ŘSD Ledvinová.

Čtyřpruh do Litvínova stále vázne

Oprava silnice I/27 byla nezbytná, a to kvůli svému špatnému technickému stavu a nerovnostem vozovky. V budoucnu by se měl čtyřpruh z Mostu protáhnout až směrem na Litvínov. Je to jednou z priorit, kterou prosazuje jak město Most, tak i Litvínov. Na výjezdním zasedání vlády, které se uskutečnilo na podzim uplynulého roku v Ústeckém kraji, dostala obě města ujištění od vládních činitelů – a to i vzhledem k mimořádné události v chemičce – že slibovaný záměr „popostrčí“ kupředu. Zatím vše ale vázne. „Řešení prodloužení čtyřpruhu je v projektové přípravě, není ještě ujasněn přesný rozsah a způsob řešení. Majetkové vypořádání proto ještě neprobíhá,“ uvedla k dlouho očekávané akci mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. I když tlaky na vybudování čtyřpruhu neutuchají, je otázkou, kdy a zda se řidiči dočkají. „Prodloužení čtyřpruhu je věc stále živá. S rozšířením se víceméně počítá, ale potrvá několik let, než se vše připraví. Zatím visí totiž i otazník nad tím, zda nebude zapotřebí nová EIA nebo jiné posouzení,“ uvedl nedávno k celé věci mostecký primátor Jan Paparega.