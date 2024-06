Lidová půjčovna se začne rekonstruovat v červenci

V červenci Knihovna Ústeckého kraje zahájí rozsáhlou rekonstrukci Lidové půjčovny. Z důvodu omezené kapacity skladových prostor vyzývá čtenáře, aby si před létem vypůjčili co nejvíce knih. Za tímto účelem byl výrazně navýšen maximální možný počet výpůjček a prodloužena výpůjční doba do začátku října.

Knihovna Ústeckého kraje se připravuje na rozsáhlou rekonstrukci Lidové půjčovny, která se nachází v přízemí budovy na adrese Winstona Churchilla 3. Rekonstrukce odstartuje na začátku července, kdy knihovna přejde na prázdninovou otevírací dobu. Z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků i zaměstnanců bude po dobu rekonstrukce uzavřen hlavní vchod, do budovy se však bude možné dostat přes vchod do Dětského oddělení, které bude zároveň částečně suplovat služby Lidové půjčovny.

„Lidová půjčovna sídlí v někdejších reprezentačních sálech rodiny Weinmannů a je pravdou, že tento prostor neprošel zásadnějšími úpravami od devadesátých let minulého století. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z našich největších a nejnavštěvovanějších oddělení, jsme velice rádi, že se nám podařilo uvolnit prostředky na jeho zaslouženou revitalizaci. V rámci rekonstrukce, která by měla stát přibližně dva miliony korun, budou kompletně vyměněny podlahové krytiny a tapety. Dále by měl být do Lidové půjčovny pořízen nový registrační pult, sedací nábytek a samozřejmě i nové regály na knihy,“ vysvětlil zástupce ředitelky knihovny Michal Satrapa a dodává, že připravovaná rekonstrukce byla s ohledem na památkovou ochranu budovy konzultována s Národním památkovým ústavem.

Dokončení rekonstrukce Lidové půjčovny se očekává nejpozději na přelomu září a října. Z důvodu omezené kapacity skladových prostor knihovna vyzývá čtenáře, aby si před létem vypůjčili co nejvíce knih z tohoto oddělení. „Dočasně jsme navýšili počet možných výpůjček z volného výběru Lidové půjčovny na 100 kusů. U těchto dokumentů je zároveň automaticky prodloužena výpůjční doba do 12. října. Nejvíce nám čtenáři pomohou, když knihám vypůjčeným před létem poskytnou dočasný domov a vrátí nám je až po dokončení rekonstrukce,“ uvedla vedoucí Oddělení komunikace knihovny Jana Černá Válková.

Knihy, které se před začátkem rekonstrukce nepůjčí, budou přesunuty do skladů a čtenáři si je budou moci objednávat přes online katalog knihovny a vyzvedávat v Dětském oddělení nebo v knihoboxu.