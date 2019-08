Life is Skill: sbírej body ve volném čase

Město Most obdrželo nabídku od společnosti Life Is Skill na instalaci Life is Skill (dále LiS) čipů. Ty podporují zapojení dětí a mládeže do volnočasových aktivit. Registrované děti a mládež získávají body za účast v různých volnočasových aktivitách.

Pro načítání bodů je využita mobilní aplikace. Účastníci jsou následně vyhodnoceni a dle míry jejich zapojení, které je vyhodnoceno z počtu získaných bodů, jsou i odměněni. Instalace čipů LiS v dostatečné míře dokáže zvýšit či vzbudit zájem o volnočasové aktivity. Účastníci tak tráví více času aktivně, případně jsou jim i poskytovány podněty, jak svůj volný čas trávit.

V Mostě budou čipy umístěny na 29 místech, například ve FUNparku, Aquadromu, na Matyldě či hipodromu, v tělocvičnách některých základních škol. Dva čipy budou mobilní a využívány budou na sportovních akcích města a pro potřeby Turistického informačního centra.