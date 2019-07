Life is Skill zvedá děti od počítačů

Svazek obcí v regionu Krušných hor se stal partnerem projektu Life is Skill. Projekt řeší problematiku zapojení školních dětí a mládeže do mimoškolních volnočasových aktivit za využití moderních technologií. Snaží se motivovat děti a mládež ke sportu, k aktivitám v přírodě a dalším sociálním interakcím. Za účast na aktivitách sbírají body a za ně následně získají odměny. Více o projektu na www.lifeisskill.cz a krusnehory.eu. Ve svazku obcí budou čipy naistalovány na tabule nově vznikající naučné stezky. Další místa naleznete v aplikaci Life is Skill – LiSApp.