Likvidace elektra je zase jednodušší. V ulicích je 300 nových červených kontejnerů.

Třídění elektrozařízení pro občany by mělo být co nejjednodušší a staré elektro – rezavé mixéry, telefony atd. by neměly skončit v lese, nebo už tak vzácné městské zeleni. Celkem je nyní v celé ČR 2 543 kontejnerů na elektro. V Ústeckém kraji je nyní aktuální počet červených kontejnerů na čísle 163. Kde přesně najdete Váš nejbližší kontejner můžete zjistit na www.cervenekontejnery.cz .

Stav v jednotlivých krajích:

V Ústeckém kraji je 163 červených kontejnerů.

Liberecký kraj využívá v dnešní době celkem 129 červených nádob na elektro.

V Karlovarském kraji je nyní 65 nádob na staré elektrozařízení.

Hlavní město Praha má nyní 220 červených kontejnerů.

Jihočeský kraj má nově 48 nových. Celkem tedy 214 červených kontejnerů na elektro.

Jihomoravský kraj má o 43 kontejnerů více. To dělá celkem 251 kontejnerů.

Kraj Vysočina má nově 55 nádob a celkem tedy 214 červených kontejnerů.

Královehradecký kraj má celkem 155 nádob a sousední Pardubický kraj celkem 125 kontejnerů.

Moravskoslezský kraj má 268 kontejnerů, Olomoucký kraj 99 červených nádob na staré elektro.

Ve Středočeském kraji od začátku roku přibylo 43 červených kontejnerů a celkem jich je nyní 346.

Plzeňský kraj má 115 červených kontejnerů.

Ve Zlínském kraji je nově umístěno 40 nových nádob. Celkem jich je tedy 188.

POTŘEBUJETE DŮVOD KE TŘÍDĚNÍ?

Proč staré elektro neskladovat doma?

[if !supportLists]– [endif]Obsahuje látky s negativními účinky na lidské zdraví – Kadmium, Rtuť, Chrom a další

[if !supportLists]– [endif]U baterií ve spotřebičích navíc hrozí riziko samovznícení

Co patří do červeného kontejneru?

Veškeré drobné elektrozařízení: Telefony, Počítače, Laptopy, Elektrické nářadí a hračky, Domácí kuchyňské i koupelnové spotřebiče, Baterie tužkové a další

Proč neházet elektro do směsného odpadu?

Dopady nebezpečných látek na lidské zdraví

Kadmium – v těle se hromadí v ledvinách a játrech, je karcinogenní, poškozuje kostní tkáň a imunitní systém

Rtuť – narušuje nervový systém člověk je rtuti vystaven vdechováním, přes trávicí trakt i pokožku

Dopady materiálů a odpadů na životní prostředí

Plast – rozkládá se velmi pomalu, po rozložení se nemění na úrodný humus, ale na jedovaté látky

Polystyren – doba jeho rozkladu se odhaduje až na tisíce let

Věděli jste?

Telefonní karta se rozkládá až 1 000 let

Alobal se rozkládá 150 – 500 let