Litvínov čeká další etapa rekonstrukce páteřního horkovodu, v Mostě budou odstávky jen lokální

Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy jsou ve fázi příprav na letní údržbu a rekonstrukce. Pro domácnosti v Mostě a Litvínově mají stejnou zprávu jako loni: dlouhodobá celoplošná odstávka v roce 2021 nebude ani v jednom z měst. V Mostě budou probíhat pouze lokální opravy, v Litvínově je však v plánu druhá část obnovy hlavního napáječe. Pro obyvatele Litvínova a Janova to znamená dvě kratší, max. 3 – 4 denní celoplošné odstávky.

LITVÍNOV – Nejzásadnější akcí bude letos pokračování rekonstrukce části tepelného napáječe v délce 2216 m do města Litvínova, která začne samotným zásahem do potrubí napáječe v červnu. „Abychom nemuseli po dobu prací na tomto horkovodu přerušit dodávky tepla pro odběratele v Litvínově dlouhodobě, bylo vybudováno, stejně jako loni, po celé délce trasy provizorní propojení,“ říká Tomáš Vraj, vedoucí útvaru CZT, společnosti Severočeská teplárenská. Pro obyvatele Litvínova to tak znamená pouze dvě kratší odstávky v okamžiku, kdy bude docházet k přepojení na provizorní potrubí a poté zase zpět na potrubí nové. První odstávka v délce přibližně čtyř dnů bude probíhat hned počátkem června, druhá potom v délce asi 3 dny v polovině srpna. Odstávky se budou týkat všech odběratelů v Litvínově i Janově.

Kvůli generální opravě přípojky pro výměníkovou stanici č. 7 bude od 1. – 14. června probíhat lokální odstávka pro odběratele z této VS (Studentská č. p. 640, 2090-2091, 2092 – 2094, U Zámeckého parku č. p. 201 – 2OO3, 2004 – 2006, 2007 – 2011, 2000, U Bílého sloupu č. p. 286, 2087, 2088, 510). „Abychom obyvatele této lokality omezovali na komfortu co nejméně, spojíme ji s termínem červnové odstávky tepelného napáječe. Bude se jednat o odstavení po dobu max. 14 dní, dodává Tomáš Vraj.

MOST – V Mostě je plánováno hned několik lokálních odstávek. Nejrozsáhlejší akcí bude generální oprava tepelné sítě v ul. U Stadionu (oblast Kauflandu), kde dojde k výměně potrubí v délce cca 221 metrů. Náročnosti akce odpovídá i délka odstávky, která odstartuje 7. července a potrvá max. 17 dní. Omezení v dodávkách teplé vody se dotkne především nebytových objektů, ale i domácností z č. p. 148, 149 a domova pro seniory Astra.

Ostatní plánované lokální odstávky, které zasáhnout do komfortu odběratelů z řad domácností, se pohybují v rozsahu od 1 do max. 10 dní. Například v polovině července plánujeme odstávku po dobu

max. 8 dní v lokalitě výměníkových stanic VS 53 (poblíž ulic J. Kubelíka aj. Skupy) a VS 804 (mezi ulicemi Kpt. Jaroše aj. A. Komenského), z důvodu rekonstrukce technologií výměníkových stanic. Výluka teplé vody proběhne již v druhé polovině června i v oblasti VS 29 (ul. Majakovského, L. Štůra, A. Mozarta a Tř. Budovatelů), VS 11 (ul. Hutnická) a VS 21A (ul. M. Pujmanové, mezi bloky 214 a 215). Příčinou odstávek v uvedených lokalitách jsou opravy a rekonstrukce sekundárních rozvodů tepla a teplé vody.

„Rád bych zdůraznil, že cílem odstávek není ztěžovat život našim zákazníkům, ale co nejlépe připravit tepelné zařízení na další topnou sezónu. Mnohé z rekonstrukcí navíc prodlouží životnost zařízení na dalších 30 let provozu. Za dočasné snížení komfortu se odběratelům omlouváme,“ doplňuje Vraj.

Finální termíny všech odstávek a rozsah odběrných míst zveřejní nejpozději v druhé polovině května a to prostřednictvím webových stránek www.setep.cz, www.ue.cz a za pomocí obou radnic. Standardně připravujeme i informační letáky, které budou předány jednotlivým správcům odstavených objektů k vylepení do vchodů.

Bližší informace budou i na telefonních číslech 476 447 830 nebo na 734 289 969.