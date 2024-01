Litvínov chystá prodej pozemků

Rada města Litvínov doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemků o celkové rozloze 13 438 m2 v k.ú. Louka u Litvínova společnosti Crown Metals CZ s.r.o. se sídlem v Louce u Litvínova.

Podrobnosti k navrhovanému prodeji pozemků nastínil místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum: „Pozemky kupuje firma, která v Litvínově již řadu let působí, pro rozšíření své výrobní kapacity. Prodejní cena je stanovena podle znaleckého posudku ve výši 1 019 410 Kč a samotný prodej pozemků proběhne řadou postupných kroků, které musí být splněny – například do 2 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní povinnost firmy získat stavební povolení a do 5 let od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí zahájit výstavbu plánovaných objektů. Další z podmínek ukládá kupujícímu povinnost vytvořit minimálně 5 pracovních míst do 6 let od podpisu smlouvy o budoucí smlouvě. Po celou tuto dobu si město ponechává předkupní právo za polovinu kupní ceny. Nepředpokládám ale, že by bylo nutno pozemky odkupovat zpět. Město tento prodej vnímá jako další z krok k podpoře místních podnikatelů a ke zvýšení zaměstnanosti obyvatel Litvínova.“