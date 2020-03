Litvínov dnes zavřel některé školky

Otevřené zůstanou jen některé mateřské školy

S ohledem na to, že kvůli stavu nouze, kdy byly uzavřené základní školy, zůstávají rodiče s dětmi ve věku do deseti let doma, projevilo se toto i na početním stavu dětí docházejících do mateřských škol. Město Litvínov proto přistoupilo od čtvrtka 19. března k přerušení činnosti vybraných mateřských škol. Děti, které nemohou zůstat s rodiči doma, se budou scházet ve zbývajících mateřinkách. „Ve středu 18. března byly např. v jedné janovské školce čtyři děti a v druhé bylo pět dětí. Proto doporučujeme za odbor sociálních věcí a školství přerušit provoz v jedné z těchto školek, které spadají pod základní školu v Janově. Dále doporučujeme přerušit provoz mateřského školy v ulici Gorkého. Děti spadající pod tuto školku budou docházet do MŠ Ladova,“ uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová.

Uzavřena bude i mateřinka v Soukenické ulici, děti z ní budou od čtvrtka docházet do MŠ v Tylově ulici. Obě tyto školky spadají pod základní školu v Ruské ulici.