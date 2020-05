Litvínované platí za odpady jen část

Stejně jako v loňském roce i letos platí Litvínované za svoz komunálního odpadu 250 Kč za osobu. Rada města vzala zprávu na vědomí. „Skutečné náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu přesáhl 13 milionů korun. Při rozúčtování na 24 877 osob činily roční náklady na jednoho plátce 524 Kč,“ uvedla ve zprávě vedoucí finančního odboru Jana Lanková. Skutečnými náklady se rozumí finanční prostředky, které byly obcí vynaloženy pouze za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, nikoliv na provoz celého systému nakládání s komunálními odpady od fyzických osob.

Dle zákona o místních poplatcích se poplatek za odpad skládá ze dvou částí. Tu první tvoří částka až 250 Kč na jednoho poplatníka. Druhá část se stanovuje na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku, ovšem maximálně do výše 750 Kč za poplatníka a kalendářní rok. Obec tak může vybírat nejvýše 1 000 Kč ročně. V Litvínově by tak mohla částka za letošní sběr a svoz odpadu činit 774 Kč. Zůstává ovšem i nadále na částce 250 Kč, tak jak ji loni schválili zastupitelé v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Dle ní je první část poplatku stanovena na 0 Kč, druhá pak na již zmíněných 250 Kč. Pokud by se vedení města rozhodlo poplatek zvýšit, museli by zastupitelé schválit novou obecně závaznou vyhlášku.