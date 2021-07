Litvínovská knihovna nechystá letní uzavírku

Na konci června informovala Městská knihovna Litvínov své čtenáře a příznivce na webu a sociálních sítích o letní změně provozní doby. „Otevírací dobu jsme sice upravili, abychom v době dovolených byli schopni zajistit provoz, ale nechystáme žádnou letní uzavírku knihovny. Myslíme si, že čtenáři si uzavírek za minulé měsíce užili víc než dost,“ sdělila paní Gűttnerová, ředitelka knihovny. Nyní si již mohou návštěvníci knihovny užít všech běžných služeb knihovny naplno tak, jak jsou zvyklí. Kromě běžného půjčování knih a přístupu k internetu, si mohou vytisknout či naskenovat různé dokumenty, anebo využít služeb laminování a kroužkové vazby. Zachovány zůstaly i 4 e-knihy za měsíc. Dále je k dispozici balení knih, které knihovna nabízí především školákům na začátku školního roku. K těmto službám nově přibyla i stálá burza knih, kterou naleznete u výpůjčního pultu ve vstupní hale knihovny. Čerstvou novinkou je Burza online na facebooku Městské knihovny Litvínov, kde je každý týden zveřejněna čerstvá nabídka knih. Případný zájemce jen napíše ke zvolené knize do komentáře svůj požadavek a knihovnice se s ním spojí. Až do 9. 8. je ve společenské místnosti naistalována výstava paličkovaných krajek místních krajkářek „Herdulek“. Pro „přespolní“ má knihovna připraveny vlastní turistické deníčky a vizitky. I lovci kešek – tedy příznivci geocachingu – jsou vítáni. Po správném zodpovězení záludné otázky po smyslu života a vůbec, inspirované knihou Douglase Adamse, je jim vydán klíček k těm správným dvířkům. Připraveny jsou také akce pro seniory. V rámci Univerzity volného času on-line běží přes léto přednášky Mgr. Jiřího Šlajsny a PhDr. Martina Nekoly. Zájemci o Virtuální univerzitu volného času se mohou již nyní přihlásit osobně v knihovně nebo na e-mailu: hrabinska@knihovna-litvinov.cz. „Kromě mnoha nových knih a audioknih, které čtenářům vřele doporučujeme, jsme zakoupili také nové deskové hry. A to nás inspirovalo k uspořádání akce Deskohraní pro seniory. Bude se konat 3. srpna zde u nás v knihovně,“ dodala paní Hrabinská, vedoucí oddělení pro dospělé.