Litvínovská radnice bude odpouštět podnikatelům nájemné

V souvislosti s vyhlášením stavu nouze Vládou ČR a s tím souvisejícími opatřeními k omezení pohybu osob a zákazu některých činností, došlo k omezení podnikatelských i nepodnikatelských aktivit. Litvínovští radní rozhodli o pomoci podnikatelům.

U subjektů, vykonávajících svoji činnost v nebytových prostorách v majetku města Litvínov na základě uzavřených nájemních smluv, řešili možnost snížení a případně i odpuštění nájemného. „Navrhli jsme, že těm, kteří nemohou kvůli vládním nařízením podnikat nyní vůbec, bude odpuštěn nájem po dobu tří měsíců. Kdo musel svoji činnost částečně omezit, bude mu po dobu tří měsíců snížen nájem na polovinu. Subjekty, jichž se to týká, musí ale samozřejmě podat písemnou žádost,“ uvedla starostka Litvínova Kamila Bláhová. Rada města totéž dala ke zvážení i jednatelům společností založených městem, tedy Krušnohorské poliklinice a společnosti SPORTaS, aby v rámci své kompetence rozhodli o splatnosti a výších nájmů po dobu trvání stavu nouze v souvislosti s pandemií koronaviru.

Radní taktéž schválili prodloužení doby splatnosti dluhů na nájemném za pronájem prostor, které neslouží k podnikatelské činnosti. Opět se to týká nájemného od 12. března do 30. června. Dlužná částka musí být splacena do konce tohoto roku