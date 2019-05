Litvínovské imaginárium otevřelo brány

Chce to čas a oči na „štopkách“, abyste postřehli všechno, co vám ke zhlédnutí ze svých rekvizit nabízí Divadlo bratří Formanů. A nejen to. Obdivovat lze i umění dalších výtvarníků, například Renaty a Martina Lhotákových, Terezy Komárkové, Ireny Vodákové, Pavla Macka, Josefa Sodomky, Terezy Korecké, Kristýny Mlynaříkové, Kamily Restrepo… A je toho opravdu hodně. Na chodbě a v pěti místnostech litvínovského zámku si lze prohlédnout, v některých případech i osahat a vyzkoušet funkčnost, Litvínovské zámecké imaginárium. Výstavu zahájil 23. května na nádvoří zámku Matěj Forman za podpory Pavla Macka, Martina Lhotáka, Kristýny Mlynaříkové a hudebního doprovodu skupiny Mantaban. Matěj Forman pak podal poutavý výklad k vystavovaným exponátům. Nezapomněl při tom poděkovat všem, kteří se na realizaci výstavy podíleli a pomáhali mu s instalací. Teď už je jenom na vás, zda se do zámku Valdštejnů vypravíte a oceníte to, co před Litvínovem mohli obdivovat velcí i malí návštěvníci francouzské galerie. Přijďte, určitě se nebudete nudit. Navíc zámek nabízí další velmi zajímavé expozice například hraček ze šlechtických rodin, vtipně a netradičně ozdobené vánoční stromky, sochy Stanislava Hanzíka, grafiky Bohdana Kopeckého, rozpohybovanou litvínovskou manufakturu. Placené prohlídky probíhají od úterý do pátku od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Začínají v každou celou hodinu a poslední začíná v 16 hodin.