Zapojte se do dobrovolnické pomoci pro psí útulek v Litvínvově

Městská policie Litvínov zahajuje dobrovolnickou činnost v psím útulku. Dobrovolníci mohou pomoci s venčením psů z útulku. „Je to oboustranná pomoc. V útulku je v současné době 23 psů a tři zaměstnanci. Nemůžeme se všem psům věnovat, pečujeme o to, aby měli plné misky, čisté kotce, a aby se z ulice dostali bez úhony k nám. Na venčení nám už nezbývá čas. Naši pejsci proto uvítají, když si pro ně někdo přijde a vezme je na procházku. Pomoc je to ale i pro lidi. Někteří stojí o kontakt se psy, mají je rádi, ale nemohou si z různých důvodů psa pořídit domů. Můžou ale za nimi chodit k nám,“ říká o nové dobrovolnické službě vedoucí útulku Alena Jílková. Dobrovolnická práce v psím útulku má přesně daná pravidla. „Pro pejska si mohou lidé přijít každý všední den dopoledne od 10 do 11.30 hodin a odpoledne od 13 do 14.30 hodin. Ke každému pejskovi dostanou dobrovolníci takový ústní manuál. Jak se k němu chovat, co od něj čekat, jak se chová na vodítku a jak třeba reaguje, když potká jiného psa. Podmínkou je, aby byl dobrovolník starší osmnácti let. Mladším pejska půjčit nemůžeme,“ dodává Alena Jílková. Dobrovolnické venčení pomůže psům v útulku se socializací. „To je velká pomoc. Psi dostanou šanci zvyknout si na lidi, na vodítko, na společnost a mají tak větší šanci, že se dostanou k novým majitelům. A třeba si i někdo pejska oblíbí při venčení a nakonec si ho vezme domů,“ doufá Alena Jílková. K venčení dobrovolníky se ale nehodí všichni psi z útulku. Ty vhodné bude vedoucí útulku pečlivě vybírat. „Musí to být bezproblémoví psi, kteří nikoho neohrozí. Rozhodně nedáme dobrovolníkům na procházku psa, o kterém si nebudeme jistí, že není nebezpečný,“ uzavřela Alena Jílková.