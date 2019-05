Lewis Creaven zahraje poprvé v Česku, uslyšíte ho na mosteckém Benediktu

V úterý 27. května od 19 hodin přijede zahrát do Mostu na Benedikt Lewis Creaven, jeden z nejpracovitějších a nejoblíbenějších kytaristů na západ od Londýna. Vydal dvě CD, pracuje na třetím, a má radost, když může na pódiu v klubech, hospodách nebo pod širým nebem hrát denně. Jeho vzory jsou velcí kytaristé Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Robben Ford a zvuk jeho kapely je dramatický a ostrý i v pomalejším valčíčku.

O víkendu ale cestou z koncertu měl nehodu. Bubeník a basák jeho kapely (Patrick O´Farrel a Mike Hoddinott) mají lehká zranění, dodávka je nepojízdná. Situaci se ale podařilo vyřešit – Lewis Creaven přiletí o pár dnů dřív, repertoár nazkouší a koncert odehraje s údernou českou rytmikou Tomáš Skřivánek + Jan Ježek (New Plastic People of the Universe).

Lewis Creaven přijíždí do Česka poprvé. Vstupné 250 Kč.