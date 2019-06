Litvínovští dobrovolní hasiči dostali novou „stříkačku“

Město Litvínov spolu s rafinérskou a petrochemickou skupinou Unipetrol podepsalo v roce 2018 darovací smlouvu v hodnotě 2 850 000 korun. Unipetrol uvedenou částkou přispěl na nákup nové cisternové automobilové stříkačky CAS pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova. Dobrovolní hasiči tak získali požární vozidlo za cca 7 mil. Kč, přičemž zbývající částku doplatilo město z fondu rozvoje a rezerv.

„Děkujeme Unipetrolu za finanční podporu, která nám pomohla zakoupit tolik potřebné hasičské auto a vylepšit tím vybavenost hasičské zbrojnice. Věříme, že spolupráce na úseku bezpečnosti a krizového řízení bude s Unipetrolem pokračovat i nadále,“ říká k podpoře ze strany Unipetrolu Kamila Bláhová, starostka města Litvínov.

„V říjnu loňského roku jsme společně podepsali darovací smlouvu, která přispěla k nákupu nového vozu, a jsem rád, že se podařilo auto tak rychle vyrobit a předat,“ doplňuje Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný mimo jiné za řízení ochrany zdraví a procesní bezpečnosti a HZS.

Nová cisternová automobilová stříkačka je vybavená požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2 000 l min-1. S ohledem na možný výskyt povodní v hasebním obvodu, je CAS postavena na automobilovém podvozku s brodivostí nejméně 750 mm při pomalé jízdě klidnou vodou. Technická životnost CAS je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10 000 km. Po celou tuto dobu je CAS plně funkční.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litvínova vznikla v roce 1999 a navazuje na dlouhou tradici litvínovských hasičů, jejichž mateřská organizace Český sbor dobrovolných hasičů vznikla v roce 1924. Její aktuální početní stav je 14 členů. Jednotka zasahuje ve správním území města Litvínova (obec s rozšířenou působností) a na pokyn Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru zasahuje podle Plánu pokrytí Ústeckého kraje. Úzce spolupracuje se všemi složkami IZS umístěnými na správním území Litvínova. Jejími partnery jsou Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje a také vnitrofiremní hasičský záchranný sbor společnosti Unipetrol, který se stará o bezpečnost v areálu chemického závodu v Záluží u Litvínova a aktivně se podílí na řešení nebezpečných situací i mimo areál.