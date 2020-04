Jednotka Hasičského záchranného sboru Ústeckého krajeze ze stanice Litvínov vyproŠťovala muže, který spadl do jímky u rodinného domu v Horním Litvínově. Hasiči muže vytáhli v záchranné vaně, přemístili na nosítka a transportovali do sanitky. Zdravotnická záchranná služba jej odvezla do nemocnice.