Litvínovští hokejisté poprvé vyjeli na led pod novým hlavním trenérem Vladimírem Růžičkou

Litvínovští hokejisté poprvé vyjeli na led pod novým hlavním trenérem. Vladimír Růžička naordinoval svým svěřencům svižný trénink, který trval zhruba padesát minut.

Do Litvínova se vrátil po 31 letech, kde přebral A-tým jako hlavní trenér po odvolaném Vladimíru Országhovi. Trénink probíhal ve slušném tempu.

„S tréninkem jsem byl maximálně spokojený. Máme k dispozici většinu hráčů a tým vypadá dobře. Něco jsme si řekli a jsme zatím spokojení,“ říkal po první tréninkové jednotce Vladimír Růžička. „Byl to parádní pocit být tu zase na ledě. Vzpomněl jsem si na své první utkání, jak jsem dal po deseti vteřinách gól. Pro mě krásný zážitek první trénink jako trenér v Litvínově. Musím se snažit, aby to tak bylo každý trénink a každý zápas,“ dodává.

Hráči hned v prvním tréninku pocítili, že nikdo nic nemůže vypustit a za zkaženou jednoduchou nahrávku si i jeden z juniorů zaklikoval. „Ono to zrovna vyšlo na mladého kluka, ale kdyby to byl někdo ze starších tak by je udělal taky, protože nahrát na dva metry, když nikdo nikde není, tak to by měl. Zatím kluky moc neznám, vyšlo to sice na juniora, ale kliky dělal i Petr Koukal v Hradci a je to vynikající hokejista, mistr světa. V tréninku jsem do toho zapálený, že mi je jedno, jestli je někdo starej nebo mladej,“ říká svérázně nový hlavní trenér Vervy.

S týmem má jasné ambice, chce pomoci Litvínov pozvednout a vyhrávat. Na otázku novinářů ohledně cílů odpověděl jasně. „Samozřejmě, že chci vyhrávat a říkám jednu věc, v letošní lize může titul vyhrát kdokoliv. Samozřejmě já i tým chceme vyhrávat a poprat se o co největší úspěch,“ říká.

Jedním ze tří hráčů Vervy, kteří měli možnost v minulosti pod Vladimírem Růžičkou nastupovat je i litvínovský matador Viktor Hübl. „Hokej v sobě má a je vidět vždycky, že ho to na střídačce baví, hokejem žije a dokáže to zbláznit. Já jsem pod ním hrál na Slavii, když začínal,“ říká extraligový rekordman. „Měli jsme teď dva dny volno, takže jsme se potřebovali rozjezdit. Trénink byl svižný, ale bylo to v pohodě. Žádnou novou taktiku ani nic jiného jsme zatím neměli, to si myslím, že přijde až v týdnu,“ říká na závěr Viktor Hübl